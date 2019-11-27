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Юлии Тимошенко 59: Как выглядела политик в молодости

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Тимошенко - влиятельный игрок в украинской политике в последние 20 лет.
Эволюция образа Юлии Тимошенко
Эволюция образа Юлии Тимошенко
Коллаж

Сегодня главе партии Батькивщына Юлии Тимошенко исполняется 59 лет. Она родилась в 1960 году в Днепре в семье диспетчера таксопарка. Отец бросил семью, когда маленькой Юле было 3 года. 

Интересный факт: Тимошенко родилась с фамилией Григян

Свое происхождение Тимошенко объясняет так. 

У меня по линии отца все латыши до десятого колена, а по линии мамы — все украинцы до десятого колена - отмечает Тимошенко

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Фамилию Григян носил еще прадед политика. По ее словам, настоящая фамилия латышская и пишется как “Григянис“. Видоизменение фамилии Юлия поясняет ошибкой, совершенной в паспортном столе.

Юлия Тимошенко в детстве
Юлия Тимошенко в детстве
Коллаж

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Тем не менее в 1977 году Тимошенко заканчила школу в Днепре №75 под девичьей фамилией матери - Телегина. В следующем году она поступила на факультет автоматики-телемеханики Днепропетровского горного института. Еще через год Юлия стала Тимошенко, заключив брак с Александром Тимошенко. У пары родилась дочь.

Свадьба Юлии Тимошенко
Свадьба Юлии Тимошенко
Сеть

  • Первые начинания Юлии Тимошенко в бизнесе

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Семья Тимошенко занялась бизнесом в 1988 году со стартовым капиталом в размере 5 тысяч рублей. Их скорее всего одолжил тесть Тимошенко для открытия “пункта видеопроката“. В 1991 году была открыта корпорация Украинский бензин. 

Первый бизнес Юлии Тимошенко
Первый бизнес Юлии Тимошенко
Сеть

В политику Тимошенко пришла в 1997 году после ликвидации ее корпорации. 

Оставили выжженную землю - говорит Тимошенко

Ранее сообщалось о том, что Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире.

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Теги: Юлия Тимошенко, фото, молодость
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Комментариев (1)
kapablankas    27.11.2019, 11:40
Оценка:  0
kapablankas
без краски -да никак
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