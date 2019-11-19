Зеленский против Тимошенко. Реакция в соцсетях

Президент Владимир Зеленский и лидер партии Батьківщина Юлия Тимошенко обменялись любезностями в социальных сетях, украинцы активно обсуждают эту перепалку.

Тяжеловесы украинской политики ступили на тропу войны. Юлия Тимошенко сразу после выборов рассказывала о том, что новому президенту Владимиру Зеленскому “нужно подставить плечо” и воздерживалась от критики власти. Но, Юлия Владимировна не в оппозиции – это история редкая и, как правило, очень краткосрочная. Так что Тимошенко уже снова критикует власть, а Зеленский решил ей на это ответить.

За перепалкой двух политиков следила вся страна.

Обмен любезностями

Тимошенко объявила о переходе Батьківщини в оппозицию сразу после голосования в Раде за законопроект о рынке земли.

Позже в эфире телеканала ICTV Юлия Владимировна заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, правда, только в рамках реализации ее программы Нового курса.

“Мы передали ему "Новый курс Украины" (программа Батьківщины) и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот Новый курс и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные”, - отметила она.

В частности, лидер Батьківщины подтвердила, что предлагала человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. По ее словам, это было нужно для того "чтобы вынуть предприятие с коррупционной схемы".

"Но сегодня, после того как мы увидели куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения", - подчеркнула Тимошенко.

По данным СМИ у Тимошенко было несколько встреч на Банковой, на которых она пыталась стать полезной новой власти. В начале октября она приходила в Офис президента с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла.

Зеленский заявил, что смотрел эфир с участием Тимошенко и решил прокомментировать ее слова о предложении людей в команду президента. "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе”, - отметил Зеленский.

По его словам, Юлия Владимировна действительно предлагала людей во власть. “Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с Слугой народа в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда”, - подчеркнул Зеленский.

А закончил свое сообщение президент шуткой: “Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького"”.

Юлия Владимировна с ответом не задержалась: "Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино".

Реакция

В Сети спорят, была ли шутка Зеленского сексистской и к чему приведет противостояние Зе и Ю.

Есть мнение, что шутки в стиле Квартала про "сладкую форму" не позовлительны для президента страны.

Журналисты обращают внимание на то, что самое смешное в комментарии Зеленского далеко не фраза о формах.

Есть те, кто считают Тимошенко победителем этой "битвы".

Тимошенко уже успели сделать героиней известной украинской реп-песни.

Уже предлагают рекламные слоганы.

Некоторым не понравилась ни одна из шуток.

Зеленский тоже не остался без поддержки.