Оккупанты назначили омбудсменом Крыма мать скандального дуэта AnnaMaria

Назначенная на этот пост Лариса Опанасюк ранее была виц-премьером в оккупационном правительстве Крыма.

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Лариса Опанасюк, бывший “вице-премьер“ оккупационного правительства Крыма, назначена российскими властями оккупационным “омбудсменом“ полуострова. Она же является матерью певиц из скандального дуэта AnnaMaria, пытавшегося пробиться на “Евровидение“ от Украины в 2019 году. Решение о назначении Опанасюк принял оккупационный “парламент“ Крыма, пишет “Крым.Реалии“.

Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на оккупированный Крым, поэтому жители полуострова не нуждаются в собственном оккупационном “омбудсмене“.

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Для справки. Лариса Опанасюк с 28 февраля 2014 по 6 ноября 2019 года занимала пост заместителя председателя оккупационного Совета министров Крыма и награждена медалью Минобороны РФ “За возвращение Крыма“.

Дочери Опанасюк – дуэт ANNA MARIA – во время участия в конкурсе-отборе на Евровидение не смогли ответить на вопрос журналиста о том, кому принадлежит Крым – Украине или России.

Напомним, в Крыму оштрафовали журналиста за оскорбление Путина. Поводом для штрафа стал якобы его пост в социальной сети.

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