Садового готовы взять на поруки киевский мэр Кличко и нардеп Бакунец

Поручители уверяют, что Садовый – публичное лицо и порядочный человек, который не собирается скрываться или мешать следствию.

Виталий Кличко готов взять на поруки Андрея Садового кадр из трансляции

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Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда, где выбирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Он заявил, что готов взять Садового на поруки. Также ходатайство о взятии на поруки подал внефракционный народный депутат Павел Бакунец, который избирался в одном из мажоритарных округов Львовской области.

Садового обвиняют в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

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Прокуратура просит суд назначить меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

Сам Садовый заявил, что в его семье нет 50 млн гривен для оплаты такого залога, поэтому придется что-то продавать, если суд примет соответствующее решение.

Прямая трансляция из зала суда:

Напомним, сегодня в Киеве начался суд, в ходе которого планируется избрать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

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