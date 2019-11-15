МВД обнародовало инструкцию восстановления прав онлайн

Услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года.

Восстановить водительские права можно будет онлайн autocentre.ua

Вскоре заменить водительское удостоверение или восстановить его в случае потери можно будет через электронный кабинет водителя. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД

Соответствующие изменения в были внесены постановлением Кабинета министров от 15.11.2019 № 946, которое вступило в силу 27 ноября.

В электронном кабинете водителя гражданин сможет заказать:

обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, по истечении срока его действия;

обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;

обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных лица;

получение водительского удостоверения вместо утраченного или похищенного.

Также это можно сделать через Единый государственный портал административных послуг.

МВД обращает внимание, что перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года.

Алгоритм получения услуги:

После авторизации в электронном кабинете водителя гражданин подает заявление в электронной форме.

К заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), действующей медицинской справки формы 083/о.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).

В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление. Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением.

Получить водительское удостоверение гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил протестировать введение электронных водительских прав и техпаспортов. Для этого будет использоваться приложение Дія.

В Украине приостановили выдачу водительских прав

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet