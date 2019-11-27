Рано радоваться. Доллар падает, а цены нет

Гривна уверенно укрепляется, но в этом есть и свои серьезные минусы.

Стоимость одного доллара в Украине опустилась ниже психологической отметки в 24 гривны. 27 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар.

Эксперты утверждают, что укрепление гривны связано как с небывалым притоком иностранной валюты от зарубежных инвесторов, так и с финансовой политикой Национального банка.

С начала 2019 года укрепление гривны составило уже 13%.

Корреспондент.net разбирался в причинах и последствиях небывалого роста гривны.

Причины

Главный двигатель укрепления гривны — приток иностранной валюты в страну, уверен руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

“Гривня крепнет, потому что украинцы в нее поверили. Все поняли, что в этом году не будет сезонного роста курса иностранных валют. И, как результат, психологический фактор перестал работать, сейчас он даже поддерживает гривню”, - считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Также на валютный рынок влияет и деятельность Национального банка Украины, который продолжает пополнять свои валютные резервы. С 18 по 22 ноября, НБУ купил на межбанковском валютном рынке валюты на 120 миллионов долларов, что на 71,8 миллионов долларов меньше, чем неделей ранее.

Последствия

Укрепление курса гривны к иностранным валютам привело к убыткам Национального банка на сумму в 12,3 миллиарда гривен, говорится в отчете НБУ за первые 9 месяцев текущего года.

Гривна слишком быстро укрепляет позиции по отношению к доллару, оптимальным сейчас был бы курс 26 гривен за доллар, считает финансист Тарас Козак.

“Выгоден ли нам низкий курс доллара? Для рядовых граждан вроде бы как выгоден. Например, так дешевле покупать импортные товары. Однако для экономики это минус. Потому что за это время выросли зарплаты, изменилась стоимость товаров. Если бы сейчас доллар опустился до уровня 8 гривен за доллар, то средняя зарплата составила бы около 1,5 тысяч долларов. Это просто нереально, ведь у нас нет соответствующего производства. Экспорт вообще остановится. Поэтому у укрепления гривны есть и минусы – наши экспортеры становятся менее конкурентоспособными", – полагает Козак.

По его мнению, если ничего не изменится, доллар может подешеветь и до 20 гривен за доллар, что приведет к большому кризису.

Что с ценами?

При этом, пока гривна падает, наблюдается сезонный рост цен на овощи-фрукты, немного подорожала молочка, дорожает хлеб. Цены на топливо тоже не дешевеют.

Почему цены не падают? Эксперты говорят, что никто не может прогнозировать, что будет завтра, поэтому продавцы не могут заложить в товар курс 24 гривны, если есть риск, что через неделю он прыгнет до 28.

Доллар будет дорожать?

Директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко прогнозирует, что скорее всего, в ближайшие месяцы можно ожидать корректировки курса.

"У меня нет сомнения, что в следующем году курс будет выдержан в тех параметрах - около 27 гривен, как это записано в бюджете-2020", - считает он.

Плавное возвращение курсовых показателей первой половины 2019 года в начале - середине следующего года прогнозирует и главред журнала Корреспондент Александр Крамаренко.

"Это будет происходить достаточно плавно. Без прыжков. Хотя есть фактор, который достаточно жестко может изменить тренд и ускорить девальвацию - это конфликт с Россией на Востоке", - говорит он.