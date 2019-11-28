Мендель назвала Литву Латвией и выдала это за троллинг
Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а впоследствии сообщила, что таким образом “потроллила“ пользователей Сети. Соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
Читай также: Мендель о Коломойском: Я ревную его, понимаете?
Так, Мендель изначально опубликовала свое фото и сопроводила его подписью: “Платье для латвийской командировки“. Соответствующее фото она опубликовала перед визитом украинской делегации в Литву.
На ошибку Мендель отреагировали пользователи Сети. В частности, журналист Сергей Сидоренко на странице в Facebook написал следующее:
“Исходя из последних тенденций в ОПУ, где снова попутали Литву и Латвию, мои экспертные рекомендации таковы:
1) Купить атласы не только тому сотруднику прессслужбы, который (которая) зафейлил, а всем. Превентивно.
2) Заставить их изучить.
3) В Словению президенту не ездить в ни в каком случае. Там настолько сложно, что п.1-2 не помогут. В Словакию также не стоит.
4) От Ирана с Ираком тем более лучше также держаться подальше. Неровен час ... Там шутку не поймут“
Читай также: Мендель о личной жизни: “Мне сложно понять украинского мужчину”
Впоследствии пресс-секретарь президента изменила пост и заверила, что во время пребывания на нынешнем посту “не перепутала ни одного географического названия“.
“Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду:))“, - так сейчас выглядит пост Мендель.
Стоит отметить, что пресс-служба Офиса Президента ранее уже несколько раз путала географические названия. Так, в июле пресс-служба назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram