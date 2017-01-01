УЗ построит ж/д ветку Львов-Польша с европейской колеей

Это позволит запустить прямые беспересадочные рейсы из Львова практически в любые европейские города.

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Укрзализныця планирует построить железнодорожную ветку с европейской шириной колеи от львовской станции Скнилов до украино-польской границы. Это позволит запускать прямые поезда из Львова в города Европы, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в случае построения “европути“ из Львова в польский Краков можно будет доехать поездом за 3,5 часа.

Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге – может стать реальным. Что хотим? За год мы можем построить от государственной границы до станции Скнилов евроколею, - сообщил Кравцов.

По словам главы украинского железнодорожного монополиста, на реализацию проекта нужен 1 год.

То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену, - отметил чиновник.

Станцию ​​Скнилов выбрали потому, что она расположена недалеко от аэропорта, центрального вокзала Львова и автостанции. Кроме того, это позволит не перегружать центральный вокзал Львова.

Уверен, что это будет самый инфраструктурный проект на западе Украины. Для Укрзализныци это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайный социальный эффект, - добавил Кравцов.

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Для справки. Украине в наследство от СССР достался стандарт железнодорожной колеи, который отличается от стандарта, принятого в Польше и других европейских странах. На практике это означает, что украинские поезда чисто технически не могут напрямую заезжать в ЕС, а европейские поезда – в Украину. Для этого им требуется “переобуваться“ на границе под соответствующую колею, что долго и дорого.

Единственная железнодорожная ветка европейского образца, соединяющая украинский город и ЕС, проложена из Мукачево. С прошлого года по ней ходит поезд Мукачево-Будапешт.

Напомним, Укрзализныця хочет резко повысить цены на билеты. Причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов УЗ.

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