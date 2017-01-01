Укрзализныця назначила еще семь поездов на Новый год

Всего на новогодние праздники УЗ планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах Виталий Носач

Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники и продлила еще пять маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 22 ноября.

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Так, поезд № 181/182 Киев – Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Обратно из Киева отправление в 00:55 22, 23, 26, 27 декабря, прибытие во Львов в 10:36.

Поезд №197/198 Киев – Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 06:19, прибытие в Ковель в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

Поезд №216/215 Жмеринка – Киев будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28.

Поезд №223/224 Киев – Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд будет отправляться в 11:03 и прибывать в Киев в 20:31.

Поезд №205/206 Покровск – Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытия Покровск в 22:07.

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Поезд №168 Львов – Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №202/201 Львов – Ужгород назначен на 29 декабря и 1 января, отправление из Львова в 06:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Кроме того, в праздничные дни пяти поездам продлены маршруты.

Маршрут поезда №72 Запорожье – Киев продлен до Чопа. Рейсы будут проходить ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправление из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 на следующие сутки. В обратном направлении отправление в 01:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 на следующий день.

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Маршрут поезда №76/75 Кривой Рог – Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода – с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 06:23.

Маршрут поезда №179/192 Днепр – Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:19 и прибывать в 17:17.

Маршрут поезда №180/291 Львов – Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление со Львова в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Обратно из Днепра отправление в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00.

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Маршрут поезда №179/180 Сумы – Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Обратно отправление из Винницы в 13:44 и прибытия Сумм в 21:34.

Билеты на все эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах. Всего на новогодние праздники Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.

Напомним, 16 ноября Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов на новогодние праздники. Поезда будут курсировать на направлениях Киев – Львов, Киев – Ковель, Покровск – Харьков, Львов – Одесса, Львов – Ужгород и Кривой Рог – Ужгород.

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