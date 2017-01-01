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Под Харьковом грабители взорвали банкомат

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Взрыв банкомата произошел в Первомайске.
Под Харьковом грабители взорвали банкомат
© hk.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Точная сумма похищенных средств уточняется
  • Точная сумма похищенных средств уточняется
  • Точная сумма похищенных средств уточняется
Под Харьковом грабители взорвали банкомат
Точная сумма похищенных средств уточняется
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В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что информация о взрыве банкомата на улице Рассветной в городе Первомайск поступила в 2:59 29 ноября.

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“Неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами. Сумма украденных средств устанавливается. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления“, - рассказали в полиции.

Как сообщалось 26 ноября, в сети появилось видео кражи в дрезденском музее Грюнес Гевельбе, во время которой украли малые экспонаты на сумму около €1 млрд.  

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Теги: банкомат, ограбление, Харьков
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