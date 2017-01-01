Под Харьковом грабители взорвали банкомат

Взрыв банкомата произошел в Первомайске.

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В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что информация о взрыве банкомата на улице Рассветной в городе Первомайск поступила в 2:59 29 ноября.

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“Неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами. Сумма украденных средств устанавливается. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления“, - рассказали в полиции.

Как сообщалось 26 ноября, в сети появилось видео кражи в дрезденском музее Грюнес Гевельбе, во время которой украли малые экспонаты на сумму около €1 млрд.

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