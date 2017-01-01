В Полтаве депутаты устроили потасовку из-за земли

Депутаты не нашли общий язык при формировании повестки дня.

В Полтаве в пятницу, 29 ноября, на сессии областного совета произошла потасовка между депутатами.

Об этом сообщает ІРТ Полтава.

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Конфликт между депутатами начался в ходе формирования повестки дня, в которой планировалось согласовать обращение к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости открытия рынка земли. Депутат Полтавского облсовета Ирина Степаненко высказалась против предложенного регламента, ее поддержали ряд коллег, в то же время у председателя облсовета Александра Беленького также нашлась поддержка. Депутат Полтавского облсовета Руслан Ляшко напал на одного из коллег с кулаками.

Также противники принятия регламента обратили внимание, что система голосования “Рада“ в облсовете еще не прошла сертификацию.

Спустя 20 минут депутатам удалось согласовать обращение к президенту, спикеру Рады и премьер-министру. Председатель Александр Беленький в конце заседания заявил, что подаст заявления правоохранителям о блокировании работы совета.

Как сообщалось 29 ноября, в Николаеве депутаты сломали двери в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования - “бунт как в 2014-ом“.

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