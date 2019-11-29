"Бунт как в 2014-ом": В Николаеве депутаты сломали двери в сессионный зал облсовета

"Бунтовщики" требуют смены главы облсовета. Они вынесли из сессионного зала кабинку для голосования.

Глава облсовета попросила полицию и СБУ вмешаться в эти события Скриншот

В Николаеве депутаты сломали двери в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.

Об этом сообщает председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко на официальной странице ведомства в Facebook.

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“Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесла оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности“, - рассказала Москаленко.

Чиновница официально попросила полицию и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.

Как уточняет “Укринформ“, в настоящее время сессионный зал забаррикадирован, возле него дежурят правоохранители и никого туда не пускают.

В то же время группа депутатов в пятницу проводит закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже. В холле находится много журналистов и активистов, но никого на заседание не пускают.

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По словам волонтера и активистки Ольги Вербицкой, сейчас в областном совете происходит нечто “вроде голосования 16 января 2014 года в Верховной Раде“: группа антиукраински настроенных депутатов пытается любым способом отстранить от должности председателя областного совета.

Напомним, председатель Николаевского областного совета заявила, что против нее происходят незаконные действия, направленные на отстранение ее от должности. Часть депутатов из так называемой “группы Стадника“ (главы ОГА - ред.) решили проводить сессию 26 ноября без ее участия, чтобы рассмотреть вопрос о снятии ее с должности.

Затем активисты, в числе которых известные в Николаеве волонтеры и участники АТО, фактически сорвали проведение сессии 26 ноября, требуя не рассматривать вопрос снятия с должности Москаленко. Они также встретились с председателем облгосадминистрации Александром Стадником и требовали от него прекратить оказывать давление на депутатов, чтобы те проголосовали за снятие Москаленко с должности.

В последние дни ряд депутатов публично заявляли, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.

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Стоит отметить, что следующая сессия областного совета запланирована на 3 декабря. Но 28 ноября группа депутатов собрала необходимое количество подписей и поставила председателя облсовета перед требованием провести заседание 29 ноября.

Как сообщалось, в мае в Николаевском горсовете прошли обыски.

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