В Днепре горсовет запретил шуметь после десяти вечера

Теперь все масштабные массовые мероприятия в городе будут проходить на Монастырском острове.

Правила также запрещают в ночное время движение слишком шумного транспорта dniprorada.gov.ua

Депутаты Днепровского городского совета согласовали перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также определили время, когда эти мероприятия можно проводить.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сообщается, что инициатива создания правил принадлежит городскому главе Днепра Борису Филатову, который анонсировал их еще в конце весны этого года.

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В Днепре теперь наиболее масштабные концерты, фестивали и развлекательные мероприятия, где используют мощную звукоусилительную аппаратуру, будут проходить на Монастырском острове. Там шумные мероприятия будут проводить с 9:00 до 22:00.

Запрещается громкая музыка после 22:00 на кораблях, в автомобилях и домах, а также пение и игра на музыкальных инструментах. Кроме этого, правила запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума.

За выполнением правил будет следить инспекция по благоустройству Днепровского городского совета.

Как сообщалось в январе, в Киеве мужчина выстрелил в соседа, который шумел ночью.

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