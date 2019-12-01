"Политики, бизнесмены и бандиты": Кто хочет жениться на Савченко

Надежда призналась, от кого ей поступают предложения о замужестве.

Экс-народный депутат Надежда Савченко рассказала о своей личной жизни. По ее словам, на данный момент у нее больше предложений о замужестве, несмотря на наличие уголовного дела о якобы терроризме. Об этом она рассказала в комментарии программе Светская жизнь.

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“Да, и сейчас мужчин ограничивает только одно — я еще до сих под судами за якобы совершение террористического акта. Поэтому сейчас они думают, смогут ли со мной разделить достаточно непростую судьбу“ - отметила Савченко.

На вопрос журналиста, кто же зовет замуж Надежду Савченко, она ответила так.

Это политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые парни-рабочие, строители. То есть, большой набор — подчеркнула Савченко

Ранее сообщалось о том, что Савченко резко обратилась к Зеленскому.

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