"Политики, бизнесмены и бандиты": Кто хочет жениться на Савченко
Экс-народный депутат Надежда Савченко рассказала о своей личной жизни. По ее словам, на данный момент у нее больше предложений о замужестве, несмотря на наличие уголовного дела о якобы терроризме. Об этом она рассказала в комментарии программе Светская жизнь.
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“Да, и сейчас мужчин ограничивает только одно — я еще до сих под судами за якобы совершение террористического акта. Поэтому сейчас они думают, смогут ли со мной разделить достаточно непростую судьбу“ - отметила Савченко.
На вопрос журналиста, кто же зовет замуж Надежду Савченко, она ответила так.
Это политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые парни-рабочие, строители. То есть, большой набор — подчеркнула Савченко
Ранее сообщалось о том, что Савченко резко обратилась к Зеленскому.
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