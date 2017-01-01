“Не будь лохом!”: Савченко резко обратилась к Зеленскому
Читай также: Мораторий на продажу земли: Под Радой проходят два митинга
Бывший народный депутат Надежда Савченко с резким заявлением обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Тон обращения Савченко выбрала нестандартный и даже хамский. К Зеленскому она обратилась на “ты” и призвала его выполнить три пункта собственного авторства.
Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как Президента Украины - обманут украинцев и Украину !!! Не будь лохом !!! - написала Савченко.
Читай также: В Слуге народа назвали дату рассмотрения законопроектов о рынке земли
Она заявила, что Зеленский должен выполнить три пункта:
- первый - перепись населения;
- второй - общенациональный референдум по решению иметь сразу несколько гражданств для украинцев;
- третий - общенациональный референдум в Украине по созданию банка или
рынка земли, а также согласованию его условий.
Также Савченко заявляет, что если закон о рынке земли будет принят в худшей редакции, это станет преступлением против народа Украины.
Не тупите, Владимир Александрович! Вы проиграете не просто свою репутацию! Вы проиграете влияние Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кровь! - добавила Савченко.
Напомним, Тимошенко принесла в Раду “земельный” баннер. Команда “Батькивщины” принесла в Раду новый баннер.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram