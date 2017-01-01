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“Не будь лохом!”: Савченко резко обратилась к Зеленскому

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Экс-нардеп обратилась с заявлением к президенту.
Надежда Савченко
Надежда Савченко
facebook.com/Savchenko.Nadiia

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Бывший народный депутат Надежда Савченко с резким заявлением обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Тон обращения Савченко выбрала нестандартный и даже хамский. К Зеленскому она обратилась на “ты” и призвала его выполнить три пункта собственного авторства.

Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как Президента Украины - обманут украинцев и Украину !!! Не будь лохом !!! - написала Савченко.

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Она заявила, что Зеленский должен выполнить три пункта:

  • первый - перепись населения;
  • второй - общенациональный референдум по решению иметь сразу несколько гражданств для украинцев;
  • третий - общенациональный референдум в Украине по созданию банка или 

рынка земли, а также согласованию его условий.

Также Савченко заявляет, что если закон о рынке земли будет принят в худшей редакции, это станет преступлением против народа Украины.

Не тупите, Владимир Александрович! Вы проиграете не просто свою репутацию! Вы проиграете влияние Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кровь! - добавила Савченко.

Напомним, Тимошенко принесла в Раду “земельный” баннер. Команда “Батькивщины” принесла в Раду новый баннер.

 

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Теги: Савченко, Зеленский, рынок земли, резкое заявление
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