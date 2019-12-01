Украинцев в декабре ждут 2 рабочих субботы

Дополнительные выходные в новогодние праздники придется отработать .

Кабинет министров утвердил рекомендации для украинцев с 5-дневной рабочей неделей. Итак, понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря будут выходными, но их нужно будет отработать.

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Отработка предполагается по субботам — 21 и 28 декабря. За счет переноса украинцы получат мини-отпуск — с 29 декабря по 1 января.

Еще один выходной — 25 декабря на католическое Рождество. Его отрабатывать не нужно.

Выходные в декабре Сеть

Напомним, Кабмин назвал выходные на Рождество. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин определился с количеством выходных на рождественские праздники.

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