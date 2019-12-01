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В СНБО сделали заявление об увольнении Кривоноса

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Выведение Сергея Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей, сообщили в СНБО.
Сергей Кривонос
Сергей Кривонос
politeka.net

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос был уволен с должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей и не имеет никакой политической составляющей. Об этом говорится в сообщении СНБО.

Как объяснили в СНБО, Кривонос был уволен главой государства с межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

"Его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп связан с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в заявлении.

В СНБО подчеркнули, что Кривонос остается на должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Министерства обороны.

"Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО из Министерства обороны, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны в соответствии поставленными задачами", - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее известный шоумен Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, что вызвало волну обсуждений в сети.

Сивохо рассказал о своих обязанностях в качестве советника секретаря СНБО

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Теги: СНБО, скандал, военный, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sheva_46    01.12.2019, 15:47
Оценка:  0
Sheva_46
Детский лепет - Зеленскому не нужен принципиальный боевой генерал, который не будет заглядывать ему в рот и соглашаться на его политические захеры. Квота Минобороны - главной структуры в Совете откровенно похерена в угоду капитулянтам.
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