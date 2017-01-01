Агитировал за "ОНР": В Одессе разоблачили интернет-сепаратиста

Задержанный пропагандировал в Сети федерализацию юго-восточных регионов Украины.

В Одессе контрразведчики выявили изадержали антиукраинского агитатора. Парень распространял в интернете провокационные материалы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой “Одесской народной республики“ и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства.

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Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов, которые очевидно распространялись с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе. Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и своими провокационными постами разжигал межнациональную рознь среди пользователей соцсетей.

Мужчина также периодически выезжал на временно аннексированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

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Во время обысков в квартире агитатора правоохранители обнаружили компьютер и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Постановлением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца. Сейчас продолжается следствие.

Сепаратист арестован на 2 месяца ssu.gov.ua

Как сообщалось, в октябре СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора.

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