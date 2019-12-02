"Наш коррупционер мутирует": В НАПК рассказали о новых схемах

Чтобы легализовать свои доходы, коррупционеры ищут новые схемы под меняющееся законодательство.

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Коррупционеры пытаются любым способом легализировать деньги, происхождение которых не всегда легко подтвердить. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала временно исполняющая обязанности председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталия Новак.

По ее словам, чтобы избежать наказания за незаконное обогащение, коррупционеры изобретают всё новые способы легализации своих доходов – от банального переписывания имущества на друзей и родственников до внесения в “нулевую“ декларацию заведомо большей суммы, чем де-факто имеется, чтобы в будущем не было необходимости объяснять происхождение новых коррупционных доходов.

Выявлять таких людей становится все сложнее и сложнее. То есть наш коррупционер мутирует. Меняется законодательство – и тут же коррупционер смотрит: а как же мне приспособиться, чтобы не засветить, что и где я взял? - рассказала Новак.

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По ее словам, один из самых популярных сегодня способов легализации коррупционных доходов – это сослаться на то, что доход или имущество были получены/приобретены очень давно. Таким образом, коррупционеры пытаются использовать в свою пользу сроки исковой давности:

Сегодня же на вопрос “А где ты взял?“ вариантов ответа множество. “Заработал в 90-е годы. 24 квартиры, 17 машин. – А ты где взял? – А я выиграл в лотерею. – А ты где взял? – А мне папа оставил наследство, ячейку в банке, я открыл, а там – 900 тысяч долларов“. И таким образом, когда правоохранительные органы хотят привлечь человека за незаконное обогащение, он рассказывает, что где-то когда-то заработал сам или его родители. И есть срок исковой давности, по истечении которого вы не сможете, даже если хотите, привлечь его к ответственности, - отметила врио НАПК.

Напомним, журналисты обнаружили у нардепа Дубинского 17 машин и 24 квартиры. Сам нардеп заявил, что недвижимость была приобретена давным-давно.

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