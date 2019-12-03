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Вятрович сегодня стал народным депутатом Украины

Комментариев: 4
Вятрович вошел в партию Европейская Солидарность экс-президента Петра Порошенко.
Вятрович принял присягу народного депутата Украины
Вятрович принял присягу народного депутата Украины
Скриншот

Во вторник, 3 декабря, Владимир Вятрович принял присягу народного депутата Украины. Он вошел в партию ЕС Петра Порошенко.

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“Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины. Заботиться о благополучии родины и украинского народа. Клянусь придерживаться Конституции и законов Украины. Выполнять свои обязанности в интересах украинцев. Пусть в этом поможет мне Бог! Слава Украине“ - сказал Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович был удивлен тем, что “слуги“ не дают ему присягнуть народу. 

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Теги: Владимир Вятрович, присяга, народный депутат, ЕС
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Комментариев (4)
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ЗаУкраїну    03.12.2019, 11:26
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Протянули фашиста под купол. Ох он теперь отработает своим хозяевам.
BabaYul    03.12.2019, 11:26
Оценка:  +2
BabaYul
Учитывая количество дебилов, педерастов и педофилов в Верховной Раде, то дебильным ублюдком больше, дебильным ублюдком меньше - без разницы.
IrenaSH    03.12.2019, 11:12
Оценка:  +3
IrenaSH
Мало он в своем институте куролесил. Теперь еще в Раде будет...
designandrey65    03.12.2019, 11:08
Оценка:  +4
designandrey65
Гов,,но как не топи ,все равно всплывет,
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