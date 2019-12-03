Вятрович сегодня стал народным депутатом Украины

Вятрович вошел в партию Европейская Солидарность экс-президента Петра Порошенко.

Во вторник, 3 декабря, Владимир Вятрович принял присягу народного депутата Украины. Он вошел в партию ЕС Петра Порошенко.

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“Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины. Заботиться о благополучии родины и украинского народа. Клянусь придерживаться Конституции и законов Украины. Выполнять свои обязанности в интересах украинцев. Пусть в этом поможет мне Бог! Слава Украине“ - сказал Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович был удивлен тем, что “слуги“ не дают ему присягнуть народу.

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