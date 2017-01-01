Долг более 1 млрд грн : Фонд соцстрахования возобновил выплаты

Возобновлена выплата пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение.

Читай также: Под Львовом училище требует у студента вернуть стипендию

Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение.

Об этом сообщила пресс-служба ФССУ в Facebook.

“Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года“, - говорится в сообщении.

Так, из этой суммы на выплату больничных - выделят 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам - 241 млн гривен и пособий на погребение - 2,3 млн гривен.

Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

Как сообщалось 27 ноября, стабилизационные средства Фонда соцстрахования закончились, задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд. грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram