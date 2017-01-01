Долг более 1 млрд грн : Фонд соцстрахования возобновил выплаты
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Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение.
Об этом сообщила пресс-служба ФССУ в Facebook.
“Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года“, - говорится в сообщении.
Так, из этой суммы на выплату больничных - выделят 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам - 241 млн гривен и пособий на погребение - 2,3 млн гривен.
Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.
Как сообщалось 27 ноября, стабилизационные средства Фонда соцстрахования закончились, задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд. грн.
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