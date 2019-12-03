Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чтобы не опозорились: Баканов запретил СБУшникам праздновать Новый Год

Комментариев: 2
Глава СБУ издал секретный указ, запрещающий его подчиненным совместные празднования.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов
wikimedia.org

Читай также: Митрополит Епифаний встретился с главой СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов запретил своим подчиненным устраивать коллективные празднования Нового года, чтобы не допустить дискредитацию спецслужбы, а также “для собственной безопасности“. С этим документом под роспись ознакомлены все сотрудники структурных подразделений СБУ по всей Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Издание опубликовало фотокопию распоряжения, в котором прямо указаны причины такого запрета:

В связи с наличием рисков распространения провокационной информации о сотрудниках СБУ, с целью недопущения дискредитациии, а также для обеспечения собственной безопасности личного состава, - говорится в тексте документа.

Читай также: СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

При этом указывается, что под запрет попадают празднования Нового Года и Рождества и других событий “вне мест постоянной дисклокации“. О том, допускается ли проведение подобных мероприятий на территории объектов, принадлежащих СБУ, документ не упоминает.

Приказ Баканова
Приказ Баканова
censor.net.ua

Напомним, в сеть попало видео с танцующим Ляшко. Случай был на концерте Любови Успенской.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: СБУ, Баканов, корпоратив, Новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VVTF2wtf_uebok    03.12.2019, 17:43
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Что новые пластмассовые полицейские, что СБУшники, лохи по объявлению)))
SINOBI-LIFE    03.12.2019, 17:08
Оценка:  -2
SINOBI-LIFE
Как он сам позорится,так подчинённым не суметь!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь