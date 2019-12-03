Чтобы не опозорились: Баканов запретил СБУшникам праздновать Новый Год

Глава СБУ издал секретный указ, запрещающий его подчиненным совместные празднования.

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов запретил своим подчиненным устраивать коллективные празднования Нового года, чтобы не допустить дискредитацию спецслужбы, а также “для собственной безопасности“. С этим документом под роспись ознакомлены все сотрудники структурных подразделений СБУ по всей Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Издание опубликовало фотокопию распоряжения, в котором прямо указаны причины такого запрета:

В связи с наличием рисков распространения провокационной информации о сотрудниках СБУ, с целью недопущения дискредитациии, а также для обеспечения собственной безопасности личного состава, - говорится в тексте документа.

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При этом указывается, что под запрет попадают празднования Нового Года и Рождества и других событий “вне мест постоянной дисклокации“. О том, допускается ли проведение подобных мероприятий на территории объектов, принадлежащих СБУ, документ не упоминает.

Приказ Баканова censor.net.ua

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