СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Выданный России боевик "ДНР" объявлен во всеукраинский розыск.

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Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего “зенитчика“ подконтрольной России группировки “ДНР“ Владимира Цемаха, который является одним из ключевых подозреваемых по делу о сбитом “Боинге“ рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает персональная “карточка розыска“ Цемаха на официальном сайте МВД Украины.

Отмечается, что дата исчезновения Цемаха – 23 сентября 2019 года. Он обозначен как лицо, которое скрывается от органов досудебного следствия. Ему инкриминируют ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.3-258 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Когда именно Цемах был внесен в базу разыскиваемых лиц, не ясно. Однако указывается, что в последний раз его “карточка“ была обновлена в 14:12 во вторник, 3 декабря 2019 г.

Напомним, украинские спецслужбы задержали Владимира Цемаха в городе Снежное в конце июня 2019 года. 7 сентября состоялся большой обмен пленных, в рамках которого Цемах был передан России.

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