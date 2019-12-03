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Уставший "слуга народа" уснул прямо в парламенте

Комментариев: 1
Парламентские журналисты опубликовали очередной эпизод о "тяжелом" труде народных слуг.
Нардеп Стефанчук уснул в Раде
Нардеп Стефанчук уснул в Раде
кадр из видео

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Народный депутат от “Слуги народа“ Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады. Инцидент с парламентарием попал в объективы журналистов и соответствующий видеоролик появился на Фейсбук-странице издания “Буквы“.

Пока кто-то из народных депутатов выступал, Стефанчук заснул, сидя на своем рабочем месте. Но его потом разбудил коллега по фракции, нардеп Юрий Корявченков.

Я не сплю, просто медленно моргаю. Нардеп от “Слуги народа“ Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектами (но это не точно), а в Раде устал и решил немного отдохнуть, - иронично подписали видео в издании.

Напомним, Кива превратил Медведчука в монстра. Скандально известный депутат снова взволновал общественность своей выходкой..

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Теги: народный депутат, Слуга народа, Стефанчук
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Комментариев (2)
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LERMI_    03.12.2019, 17:37
Оценка:  +1
LERMI_
Цікаво це брат чубаки - збочинця, чи однофамілець! У них походу в партію беруть тільки людей
LERMI_    03.12.2019, 17:37
Оценка:  +1
LERMI_
тупіших за клоуна!
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