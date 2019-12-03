Уставший "слуга народа" уснул прямо в парламенте
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Народный депутат от “Слуги народа“ Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады. Инцидент с парламентарием попал в объективы журналистов и соответствующий видеоролик появился на Фейсбук-странице издания “Буквы“.
Пока кто-то из народных депутатов выступал, Стефанчук заснул, сидя на своем рабочем месте. Но его потом разбудил коллега по фракции, нардеп Юрий Корявченков.
Я не сплю, просто медленно моргаю. Нардеп от “Слуги народа“ Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектами (но это не точно), а в Раде устал и решил немного отдохнуть, - иронично подписали видео в издании.
Напомним, Кива превратил Медведчука в монстра. Скандально известный депутат снова взволновал общественность своей выходкой..
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