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Кива превратил Медведчука в монстра: Опубликовано фото

Комментариев: 1
Скандально известный депутат снова взволновал общественность своей выходкой.
Этим снимком Кива пытался напугать "слуг Сороса"
Этим снимком Кива пытался напугать "слуг Сороса"
Фейсбук И.Кивы

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Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Илья Кива продолжает эпатировать украинский политикум. В пятницу, 15 ноября, он опубликовал на своей странице в Фейсбук отредактированное совместное фото с кумом Путина Виктором Медведчуком.

За основу Кива взял снимок из Верховной Рады, на котором он в маске Джокера позирует рядом с Виктором Медведчуком. На отредактированном фото лидер пророссийской оппозиции перевоплощен в знаменитого маньяка Фредди Крюгера из серии фильмов “Кошмар на улице Вязов“. Фотографию Кива подписал: “Пятничное“, а на самом снимке разместил надпись:

“Кошмар Слуг Сороса“.

Исходный снимок
Исходный снимок
Фейсбук И.Кивы

Напомним, во вторник, 12 ноября, народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске персонажа комиксов и кино злодея Джокера. Соответствующие фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

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Теги: Кива, Медведчук, народный депутат, ОПЗЖ
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Комментариев (2)
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pioner61    16.11.2019, 16:51
Оценка:  0
pioner61
У него явно с головой не то.
ЗаУкраїну    16.11.2019, 16:44
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Как обещали так оно и есть. При потрохе наплакались, теперь с голоду подохнем, но зато насмеёмся.
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