Кива превратил Медведчука в монстра: Опубликовано фото

Скандально известный депутат снова взволновал общественность своей выходкой.

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Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Илья Кива продолжает эпатировать украинский политикум. В пятницу, 15 ноября, он опубликовал на своей странице в Фейсбук отредактированное совместное фото с кумом Путина Виктором Медведчуком.

За основу Кива взял снимок из Верховной Рады, на котором он в маске Джокера позирует рядом с Виктором Медведчуком. На отредактированном фото лидер пророссийской оппозиции перевоплощен в знаменитого маньяка Фредди Крюгера из серии фильмов “Кошмар на улице Вязов“. Фотографию Кива подписал: “Пятничное“, а на самом снимке разместил надпись:

“Кошмар Слуг Сороса“.

Исходный снимок Фейсбук И.Кивы

Напомним, во вторник, 12 ноября, народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске персонажа комиксов и кино злодея Джокера. Соответствующие фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

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