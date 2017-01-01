Рада предоставила статус участника боевых действий добровольцам АТО

Теперь у бойцов добробатов, не входивших в состав силовых ведомств государства, появится официальный статус УБД.

Читай также: Рада отменила госмонополию на производство спирта

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2045-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции (АТО). Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, “За“ проголосовали 329 народных депутатов.

После вступления в силу этого закона статус участников боевых действий смогут получить лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Читай также: ВР одобрила закон о верификации пенсий

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров).

Напомним, требование Верховной Рады к президенту Зеленскому подать новую заявку в НАТО оказалось ошибкой. Из-за технической несогласованности в опубликованном тексте решения парламента содержались существенные искажения смысла.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.