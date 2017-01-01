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На Донбассе сократилось количество обстрелов

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За прошлые сутки в зоне проведения ООС зафиксировали всего три обстрела. С начала текущих суток обстрелов не было.
Украинские военные не пострадали
Украинские военные не пострадали
Минобороны Украины

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В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты осуществили два обстрелы неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Еще один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, возле Широкиного, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за сутки 3 декабря на Донбассе зафиксировали семь обстрелов.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Операция объединенных сил
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