Снег и заморозки: какую погоду ждать 5 декабря
Сегодня в Украине будет относительно прохладно, местами вероятны осадки в виде снега. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня будет облачно с прояснениями. На протяжении дня осадков не обещают. Между тем, воздух прогреется в пределах +1…+5 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -8.
На востоке Украины облачно с прояснениями. Местами ожидается снег. На термометре +1…+4 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -6 градуса.
Южным регионам напророчили прохладный осенний день. Температура воздуха поднимется от +2 до +5 градусов по Цельсию. В ночное время заморозки до -7 градусов.
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В северной части страны сегодня прохладно. На улице +2…+4 градуса по Цельсию. Ночью прогнозируют заморозки до -3 градусов.
В Центральной Украине без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +4 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -7 градусов.
В столице 5 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +2…+4 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -2.
Напомним, осень 2019 года - вторая самая теплая за 139 лет наблюдений. Теплее было только осенью 1932 года.
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