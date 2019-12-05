В Венгрии назвали Крым российским: разгорелся скандал

Заявление прозвучало в эфире телеканала.

В Венгрии ведущий телеканала "M1" угодил в скандал, назвав аннексированный Крым в своем сюжете российской территорией.

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Видео появилось в соцсети Facebook.

Канал подготовил сюжет о сотнях мертвых медуз, заполонивших побережье Крымского полуострова.

Сюжет вышел 29 ноября. В сюжете указано “Krím-Félsziget, Oroszország - 2019. November 27”, что в переводе означает “Полуостров Крым, Россия - 2019. 27 ноября”.

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Сообщается, что вещание канал ведет с 1957 года, а в 2015 году он стал круглосуточным каналом новостей.

Напомним, Зеленский публично проигнорировал вопрос о Крыме. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

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