Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венгрии назвали Крым российским: разгорелся скандал

Комментариев: 6
Заявление прозвучало в эфире телеканала.
Венгрия назвала Крым Россией
Венгрия назвала Крым Россией
скриншот

В Венгрии ведущий телеканала "M1" угодил в скандал, назвав аннексированный Крым в своем сюжете российской территорией.

Читай также: МИД объявил демарш Казахстану из-за заявлений о Крыме

Видео появилось в соцсети Facebook.

Канал подготовил сюжет о сотнях мертвых медуз, заполонивших побережье Крымского полуострова.

Сюжет вышел 29 ноября. В сюжете указано “Krím-Félsziget, Oroszország - 2019. November 27”, что в переводе означает “Полуостров Крым, Россия - 2019. 27 ноября”.

Читай также: Зеленский "поговорил" со Скабеевой

Сообщается, что вещание канал ведет с 1957 года, а в 2015 году он стал круглосуточным каналом новостей.

Напомним, Зеленский публично проигнорировал вопрос о Крыме. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: видео, скандал, РФ, Крым, Венгрия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    05.12.2019, 15:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Исключите венгрию из НАТО. Портянкам кремля не место в этой организации.
Зорян_и_Шкиряк    05.12.2019, 15:04
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Шо, опять???
asfd0    05.12.2019, 15:02
Оценка:  0
asfd0
очередной переполох в курятнике ))))
fkrfyfan    05.12.2019, 14:52
Оценка:  -2
fkrfyfan
В очередной раз бандерлогам дали ссаными трусами по морде
zheka-yakob    05.12.2019, 14:43
Оценка:  -2
zheka-yakob
Крым входит в состав России.
Peyot    05.12.2019, 15:12
Оценка:  -2
Peyot
только в мечтах ватных петушков
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь