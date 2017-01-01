Ради выкупа планировалось похищение помощницы нардепа - полиция

Бандиты хотели вымогать $500 тысяч.

В сообщении полиции не указаны имена помощницы и депутата скриншоты

Национальная полиция предотвратила похищение злоумышленниками помощницы депутата Верховной Рады Украины .

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“Злоумышленники, которые четко спланировали ее похищения с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов США, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия“, - сказано в нем.

Отмечается, что в ноябре правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая готовит похищение человека с целью получения вознаграждения.

Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности.

В четверг, 5 декабря, успешнот прошло задержание подозреваемых, планировавших похищение помощницы депутата Рады с применением насилия. При этом правоохранители не называют имена помощницы и депутата.

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Отмечается, что при осмотре у подозреваемых изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет.

Следователи установили, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовились для дальнейшего содержания после похищения.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия.

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