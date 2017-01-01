ЦИК признала нардепом еще одного человека: Кто он

ЦИК зарегистрировала депутатом нового "слугу народа" Сергея Мандзия.

ЦИК зарегистрировала народным депутатом от Слуги народа Сергея Мандзия, который заменит Александра Кубракова, занявшего недавно пост главы Укравтодора. Мандзий избирался под номером 136, пишет Укринформ.

Читай также: Нардепы приняли закон о противодействии рейдерству

“Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, который проживает в Хмельницком и является членом политической партии“ Слуга народа “, - говорится в сообщении.

ЦИК признала нардепом Мандзия Укринформ

Сергей Мандзий - Что о нем известно?

Читай также: Разумков рассказал, почему у новой Рады падает рейтинг

В соответствии с данными движения Честно, Мандзий ранее находился в нескольких политических силах: Народный блок Литвина (2006 год), Народная партия (2010 год), БПП (2015 год), и Слуга народа (2019 год). В ВР баллотировался впервые.

Карьера Сергея Мандзия:

1990-1991 годы - грузчик в магазине №86 Хмельницкого городского объединения “Продтовары“., 1991-2000 годы - программист Хмельницкого комбината стройматериалов, 2000-2001 годы - директор ООО “Феникс-центр“, 2001 год и по текущее время - директор ООО “Ремстрой“. 2019 год - признан ЦИК народным депутатом Украины.

Образование Сергей получил на экономическом факультете Технологического университета “Подолье“ и юридическом факультете Хмельницкого университета управления и права. Учился в аспирантуре Хмельницкого национального университета.

Ранее сообщалось о том, что драка в Раде произошла из-за женщины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.