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ЦИК признала нардепом еще одного человека: Кто он

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ЦИК зарегистрировала депутатом нового "слугу народа" Сергея Мандзия.
Новоизбранный нардеп Сергй Мандзий
Новоизбранный нардеп Сергй Мандзий
facebook.com/sergiy.mandziy

ЦИК зарегистрировала народным депутатом от Слуги народа Сергея Мандзия, который заменит Александра Кубракова, занявшего недавно пост главы Укравтодора. Мандзий избирался под номером 136, пишет Укринформ. 

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“Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, который проживает в Хмельницком и является членом политической партии“ Слуга народа “, - говорится в сообщении.

ЦИК признала нардепом Мандзия
ЦИК признала нардепом Мандзия
Укринформ

  • Сергей Мандзий - Что о нем известно? 

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В соответствии с данными движения Честно, Мандзий ранее находился в нескольких политических силах: Народный блок Литвина (2006 год), Народная партия (2010 год), БПП (2015 год), и Слуга народа (2019 год). В ВР баллотировался впервые. 

  • Карьера Сергея Мандзия:
  1. 1990-1991 годы - грузчик в магазине №86 Хмельницкого городского объединения “Продтовары“.,
  2. 1991-2000 годы - программист Хмельницкого комбината стройматериалов, 
  3. 2000-2001 годы - директор ООО “Феникс-центр“, 
  4. 2001 год и по текущее время - директор ООО “Ремстрой“.
  5. 2019 год - признан ЦИК народным депутатом Украины. 

Образование Сергей получил на экономическом факультете Технологического университета “Подолье“ и юридическом факультете Хмельницкого университета управления и права. Учился в аспирантуре Хмельницкого национального университета.

Ранее сообщалось о том, что драка в Раде произошла из-за женщины.

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Теги: сергей мандзий, нардеп
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