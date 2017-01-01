ЦИК признала нардепом еще одного человека: Кто он
ЦИК зарегистрировала народным депутатом от Слуги народа Сергея Мандзия, который заменит Александра Кубракова, занявшего недавно пост главы Укравтодора. Мандзий избирался под номером 136, пишет Укринформ.
Читай также: Нардепы приняли закон о противодействии рейдерству
“Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, который проживает в Хмельницком и является членом политической партии“ Слуга народа “, - говорится в сообщении.
- Сергей Мандзий - Что о нем известно?
Читай также: Разумков рассказал, почему у новой Рады падает рейтинг
В соответствии с данными движения Честно, Мандзий ранее находился в нескольких политических силах: Народный блок Литвина (2006 год), Народная партия (2010 год), БПП (2015 год), и Слуга народа (2019 год). В ВР баллотировался впервые.
- Карьера Сергея Мандзия:
- 1990-1991 годы - грузчик в магазине №86 Хмельницкого городского объединения “Продтовары“.,
- 1991-2000 годы - программист Хмельницкого комбината стройматериалов,
- 2000-2001 годы - директор ООО “Феникс-центр“,
- 2001 год и по текущее время - директор ООО “Ремстрой“.
- 2019 год - признан ЦИК народным депутатом Украины.
Образование Сергей получил на экономическом факультете Технологического университета “Подолье“ и юридическом факультете Хмельницкого университета управления и права. Учился в аспирантуре Хмельницкого национального университета.
Ранее сообщалось о том, что драка в Раде произошла из-за женщины.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.