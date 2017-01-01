Кабмин взялся за развитие газодобычи в Украине

Правительство планирует ввести налог на неработающие более трех лет нефтяные и газовые скважины. Также власти намерены усовершенствовать законодательство в нефтегазодобывающей отрасли.

Кабмин одобрил законопроекты для эффективного развития украинской газодобычи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Пакет регуляторных реформ направлен на поддержку и эффективное развитие нефтегазодобывающей отрасли и включает два шага.

Первый - борьба со "спящими лицензиями". Этот шаг касается лицензий на пользование участками, на которых не ведется добыча нефти или газа более трех лет. Предлагается ввести ежемесячный налог за пользование, в зависимости от площади участка и даты выдачи разрешения. "То есть, или добываешь, или платишь налоги от газодобычи без прибыли", - уточняют в Минэнерго.

Если владелец лицензии не может платить, то возвращает участок государству. При этом лицензия останавливается и через суд аннулируется, а участок выставляется на аукцион для привлечения новых, эффективных инвесторов.

"Такая практика соответствует мировому опыту и применяется в Азербайджане, Великобритании, Норвегии, США, Хорватии", - отмечают в Минэнерго.

Второй шаг предполагает комплексно усовершенствовать законодательство, которое регулирует нефтегазодобывающую отрасль. В частности, полностью модернизировать Кодекс Украины о недрах, законы Украины "О нефти и газе" и "О соглашениях о разделе продукции".

"Такие меры обеспечат прозрачные условия для иностранных инвесторов, участки нефтегазовых недр будут использоваться более эффективно, коррупционные факторы в получении специальных разрешений уйдут в прошлое, влияние на окружающую среду будет оцениваться по международным стандартам, а объемы добычи нефти и газа в Украине значительно увеличатся", - считают в Минэнерго.

Напомним, в прошлом году добыча газа в Украине увеличилась на 0,3% (64,8 млн куб. м) – до 20,89 млрд куб. м. В частности, в Укргаздобыче заявили о рекордной добыче газа за последние 25 лет – за 2018 год было добыто 15,49 млрд кубометров газа.

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