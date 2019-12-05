У Зеленского заговорили об амнистии для участников событий на Донбассе

Подчеркивается, что такая амнистия прямо предусмотрена Минскими договоренностями.

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В случае прогресса в выполнении Минских договоренностей команда президента Владимира Зеленского готова разработать законопроект об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House, пишет “Европейская правда“.

По его словам, Зеленский готов по результатам саммита нормандской четверки в Париже внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который прекращает действие 31 декабря этого года:

Я подчеркиваю, по результатам, то есть это будет зависеть от результатов этого саммита! – отметил Ермак.

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После этого, уже в 2020 году, президентская команда готова предложить изменения в этот закон. В первую очередь, среди этих изменений будет имплементация формулы Штайнмайера.

В то же время Ермак напомнил, что в соответствии с “Минском“, парламент должен принять закон об амнистии.

И если мы, как я надеюсь, будем двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, то будем готовить этот законопроект. Будет открытая дискуссия с обществом, а затем и в парламенте, - сказал Ермак.

Напомним, социологические опросы показывают, что большинство украинцев выступают против амнистии всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

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