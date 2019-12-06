День ВСУ: Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов

Президент дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и пообещал и дальше заботиться об армии.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

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“Каждый день, а особенно сегодня, в День ВСУ, каждый украинец от всего сердца говорит вам: “Спасибо“ за вашу храбрость отвагу и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и чистое небо. Мы все помним, как трудно было пять лет назад – наша армия много чего не имела, но выстояла. Потому что имели самое главное – волю и непобедимый дух, потому что защищаем родную землю. Сегодня мы намного сильнее, мы закалены, опытнее и так же несгибаемы. И сегодня цивилизованный мир видит, что мы стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем территории и наших людей. Донбасс – это Украины, Луганск – это Украина, Крым – это Украина“, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, на сколько важно Украине заботится о своей армии и дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.

Также украинских военнослужащих поздравил с праздником и министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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“Уважаемые военнослужащие и ветераны! В этот день - день 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины - вы услышите в свой адрес множество поздравлений. Которых, несомненно, заслуживаете. Я хотел бы отложить традиционный пафос в сторону и сказать вам то, что в пятницу 6 декабря считаю главным. Каждая армия имеет периоды взлета и падений. Думаю, вы согласитесь, что “взлет“ - это точно то слово, которое характеризует наше войско после Революции Достоинства и агрессии России на Донбассе. Это было движение вопреки всем - материальным трудностям, изменам, потерям“, - обратился Загороднюк.

Как отметил глава МОУ, самое главное в том, что мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это заслуга исключительно украинской армии.

“Вы остановили подготовленного врага, который, если мыслить масштабно, отказывал Украине в праве называться независимой страной. Вы без “переходных периодов“ быстро окрепли и получили боевой опыт, которому у вас учатся во время тренировок наши партнеры“, - добавил министр.

Загороднюк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod/

Как сообщалось 23 ноября, Загороднюк обсудил в Германии нормандскую встречу.

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