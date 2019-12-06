Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

День ВСУ: Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов

Комментариев: 1
Президент дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.
6 декабря День Вооруженных сил Украины
6 декабря День Вооруженных сил Украины
facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod/

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и пообещал и дальше заботиться об армии.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Читай также: Зеленский встретился с участниками Евромайдана

“Каждый день, а особенно сегодня, в День ВСУ, каждый украинец от всего сердца говорит вам: “Спасибо“ за вашу храбрость отвагу и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и чистое небо. Мы все помним, как трудно было пять лет назад – наша армия много чего не имела, но выстояла. Потому что имели самое главное – волю и непобедимый дух, потому что защищаем родную землю. Сегодня мы намного сильнее, мы закалены, опытнее и так же несгибаемы. И сегодня цивилизованный мир видит, что мы стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем территории и наших людей. Донбасс – это Украины, Луганск – это Украина, Крым – это Украина“, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, на сколько важно Украине заботится о своей армии и дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.

Также украинских военнослужащих поздравил с праздником и министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Читай также: “Дело по бронежилетам“: Генерал-майора готовы взять на поруки нардепы и военные

“Уважаемые военнослужащие и ветераны! В этот день - день 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины - вы услышите в свой адрес множество поздравлений. Которых, несомненно, заслуживаете. Я хотел бы отложить традиционный пафос в сторону и сказать вам то, что в пятницу 6 декабря считаю главным. Каждая армия имеет периоды взлета и падений. Думаю, вы согласитесь, что “взлет“ - это точно то слово, которое характеризует наше войско после Революции Достоинства и агрессии России на Донбассе. Это было движение вопреки всем - материальным трудностям, изменам, потерям“, - обратился Загороднюк.

Как отметил глава МОУ, самое главное в том, что мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это заслуга исключительно украинской армии.

“Вы остановили подготовленного врага, который, если мыслить масштабно, отказывал Украине в праве называться независимой страной. Вы без “переходных периодов“ быстро окрепли и получили боевой опыт, которому у вас учатся во время тренировок наши партнеры“, - добавил министр.

Загороднюк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ
Загороднюк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ
facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod/

Как сообщалось 23 ноября, Загороднюк обсудил в Германии нормандскую встречу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: День ВСУ, Загороднюк, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ТТ69    06.12.2019, 09:56
Оценка:  -1
ТТ69
премию по окончанию года гениальному штабу и министервским а остальным мы вами пышаемосяяяяяяя.......каждый год одно и тоже
МаксимУм    06.12.2019, 10:06
Оценка:  0
МаксимУм
Не звезди, я в ГШ служу и премии нет! Даже матпомощь отменили, денег нет...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь