"Дело по бронежилетам": Генерал-майора готовы взять на поруки нардепы и военные

Имена вероятных поручителей пока не известны.

Несколько народных депутатов и героев Украины высказали свою готовность взять на поруки генерал-майора, начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, который является фигурантом дела о поставке некачественных бронежилетов.Также они готовы поручится и за других военных задержанных по этому делу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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“Наша позиция неизменна: мы рассчитываем на объективное отношение суда и надеемся, что он примет во внимание тот факт, что ни один из обвиняемых не скрывался от следствия и сотрудничал с ним, а несколько народных депутатов и героев Украины готовы взять военнослужащих на поруки“, - уточнил Загороднюк.

глава министерства также отметил, что следующее заседание по этому делу состоится 28 ноября.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны. Директор ГБР Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупки по завышенным ценам вещей для ВСУ. По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству из-за завышения цен, составляет около 100 млн гривен.

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17 июля Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, а все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По его словам, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

11 ноября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

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