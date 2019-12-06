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Одесские пожарники рассказали, как уберечься от огня

Комментариев: 1
Спасатели призывают граждан не провоцировать пожар .
Пожарники призвали быть осторожными с печным отоплением
Пожарники призвали быть осторожными с печным отоплением
depositphotos.com

Одесские пожарники рассказали, как уберечься от огня. Они напомнили, что с начала 2019 года в Украине произошло больше 94 тысяч пожаров, при которых погибли 1 625 человек, пишет пресс-служба.

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“Самой распространенной причиной возгораний является курение в постели, неисправность и перегрузки электросети, небрежное отношение к состоянию печного отопления“ - говорится в сообщении.

  • Советы спасателей, как предотвратить пожар в собственном доме: 
  • не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;
  • если вы обогреваете помещения с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность;
  • у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;
  • все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;
  • золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места;
  • не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий.
  • следите за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;
  • не курите в постели;
  • старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве горят склады рядом с БЦ “Каштан“. Огнем охвачены склады с одеждой, информации о пострадавших нет.

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Теги: пожарники, Украина, советы, предотвратить пожар
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Комментариев (1)
ira0957    06.12.2019, 14:01
Оценка:  -2
ira0957
Пожарники??? бгггггггг
ПОЖАРНЫЕ!
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