Спасатели призывают граждан не провоцировать пожар .

Одесские пожарники рассказали, как уберечься от огня. Они напомнили, что с начала 2019 года в Украине произошло больше 94 тысяч пожаров, при которых погибли 1 625 человек, пишет пресс-служба.

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“Самой распространенной причиной возгораний является курение в постели, неисправность и перегрузки электросети, небрежное отношение к состоянию печного отопления“ - говорится в сообщении.

Советы спасателей, как предотвратить пожар в собственном доме:

не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;

если вы обогреваете помещения с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность;

у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;

золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места;

не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий.

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

не курите в постели;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве горят склады рядом с БЦ “Каштан“. Огнем охвачены склады с одеждой, информации о пострадавших нет.

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