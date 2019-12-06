“Включайте мозг”: В Днепре шофер выгнал из автобуса сына погибшего АТОшника

В результате инцидента 7-летний ребенок оказался на улице.

В Днепре водитель маршрутки выгнал из салона 7-летнего мальчика, который хотел воспользоваться льготой “Семья погибшего в АТО”.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Департамент транспорта ДГС".

Сообщается, что 7-летний мальчик вместо удостоверения предоставил бумажную справку из соцзащиты. Именно такой документ выдают лицам, не достигшим 18 лет. Документ мальчика содержал аналогичную с удостоверением информацию - с печатью, фото, сроками, статусом льготной категории, однако водителю он показался недостаточно убедительным, и школьника выгнали на мороз.

На 120-му маршруте вчера выгнали 7-летнего ребёнка из-за того, что у него в бумажном виде справка о том, что он категория "семья погибшего". Соцзащита не выдаёт удостоверения детям, только с 18 лет. Я очень прошу - хотя бы с детьми включайте мозг!, - написала автор сообщения.

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Многие комментаторы отметили, что поступок водителя с точки зрения морали и закона является неправильным.

Напомним, девочку с инвалидностью выгнали из последней маршрутки в Днепре. Водителю не подошла копия удостоверения об инвалидности, и он высадил девочку на незнакомой ей остановке.

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