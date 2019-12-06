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“Включайте мозг”: В Днепре шофер выгнал из автобуса сына погибшего АТОшника

Комментариев: 4
В результате инцидента 7-летний ребенок оказался на улице.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Днепре водитель маршрутки выгнал из салона 7-летнего мальчика, который хотел воспользоваться льготой “Семья погибшего в АТО”.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Департамент транспорта ДГС".

Сообщается, что 7-летний мальчик вместо удостоверения предоставил бумажную справку из соцзащиты. Именно такой документ выдают лицам, не достигшим 18 лет. Документ мальчика содержал аналогичную с удостоверением информацию - с печатью, фото, сроками, статусом льготной категории, однако водителю он показался недостаточно убедительным, и школьника выгнали на мороз.

На 120-му маршруте вчера выгнали 7-летнего ребёнка из-за того, что у него в бумажном виде справка о том, что он категория "семья погибшего". Соцзащита не выдаёт удостоверения детям, только с 18 лет. Я очень прошу - хотя бы с детьми включайте мозг!, - написала автор сообщения.

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Многие комментаторы отметили, что поступок водителя с точки зрения морали и закона является неправильным.

Напомним, девочку с инвалидностью выгнали из последней маршрутки в Днепре. Водителю не подошла копия удостоверения об инвалидности, и он высадил девочку на незнакомой ей остановке.

 

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Теги: водитель, Днепр, ребенок, АТОшник
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Комментариев (4)
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Ser7    06.12.2019, 14:44
Оценка:  0
Ser7
Центр-Победа... Можно найти сволочь. Ничего не случилось бы , если малого (со справкой или без) безоплатно провез.....
Просто жлоб.
Антибес    06.12.2019, 14:44
Оценка:  0
Антибес
После недавней легализации УБД для добровольцев,это самое УБД подорожало до 5000 долларов.Но оно того стоит,поверьте.Одна только пожизненная скидка величиной 75% на оплату услуг ЖКХ чего стоит.Плюс куча попутных льгот.Так что"героев"скоро появится очень много!)))))
Операторська    06.12.2019, 14:43
Оценка:  +1
Операторська
падлюки
толян04    06.12.2019, 14:39
Оценка:  -1
толян04
такое впечатление что маршрутчики проходят кастинг у кого тупой зверинный оскал шире.
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