СМИ выяснили детали операции, в которой погибли бойцы "Альфы"

Мобильная группа из трех человек проводила разведывательную операцию, которая провалилась.

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СМИ узнали подробности спецоперации на Донбассе, при выполнении которой 1 декабря погибли двое бойцов спецподразделения СБУ “Альфа“ – полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Информацию опубликовало издание “Страна“ со ссылкой на информированный источник в СБУ, который был причастен к планированию операции.

По словам источника, погибшие были очень опытными специалистами. У них за плечами десятки операций самого разного рода, в том числе и с выходами в глубокий тыл пророссийских боевиков. Однако трагическая операция, в которой были задействованы Каплунов и Волочаев, была как раз не диверсионной, а разведывательной.

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Группа состояла из трех человек. Перед ними стояла задача проверить поступившую накануне информацию о том, что с “той стороны“ на позиции сепаратистов зашла российская станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и там ведется оборудование позиций для тяжелой артиллерии.

По словам неназванного источника, группа спецназовцев подошла слишком близко к позициям противника и была обнаружена. Поскольку по украинским бойцам в любую секунду могли открыть огонь, им пришлось очень быстро уходить. Во время бега назад один из бойцов случайно отклонился от маршрута отхода и наткнулся на мину.

Каплунова убило сразу, Волочаев был очень тяжело ранен. Поэтому третий член группы, кстати, тоже раненый, принял решение спасать тяжелораненого. Тело Каплунова забрать он физически не мог. Но дотащить Волочаева живым до наших позиций тоже не удалось, — цитирует слова источника “Страна“.

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По словам офицера СБУ, общавшегося с журналистами, подобных мобильных групп спецназа, какой были Каплунов, Волочаев и третий “альфовец“, немного. По этой причине их очень ценят и не задействуют в рядовых выходах на “ноль“.

Отметим, что вся эта информация является неофициальной и может не соответствовать действительности.

Напомним, оккупанты спустя неделю вернули тело погибшего бойца “Альфы“. Возвращение тела Дмитрия Каплунова, погибшего на Донбассе 1 декабря, оказалось предметом длительных переговоров.

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