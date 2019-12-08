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В Украине начала работу новая таможенная служба

Комментариев: 2
В ГТС предупредили украинцев, что в первые два дня возможные сложности в работе таможни.
С 8 декабря таможня заработала по-новому
С 8 декабря таможня заработала по-новому
Корреспондент.net

В воскресенье, 8 декабря, в Украине начала работу новая таможенная служба. Об этом сообщается на странице Государственной таможенной службы (ГТС) Украины в Facebook.

"Новая таможня начала свою работу!" – написали на странице таможни, и отметили, что "позади несколько месяцев тяжелой, но плодотворной работы".

Сегодня с полуночи приступили к выполнению таможенных формальностей таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, и были прекращены соответствующие полномочия таможен Государственной фискальной службы.

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В частности, указано, что за время подготовки было сокращено количество региональных таможен с 26 до 16; в первом чтении Верховная Рада поддержала переход к одному юридическому лицу; принят закон о создании института авторизованных экономических операторов; принят закон о режиме общего транзита; запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан; создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

"И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем по полной!" – заявили в  ГТС.

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Напомним, 4 декабря правительство на заседании одобрило распоряжение, которое запускает работу новосозданной Государственной таможенной службы и ее территориальных органов. Тогда Кабмин передал ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.

В ГТС предупредили украинцев, что в первые два дня возможные сложности в работе таможни.

Также глава ГТС Максим Нефедов заявлял, что после старта работы новой таможни будут уволены более 500 работников, которые считаются наиболее одиозными.

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Теги: Украина, ГТС, Таможня, ГФС
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Комментариев (2)
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Кайдаш    08.12.2019, 10:36
Оценка:  +3
Кайдаш
Новые крахоборы дорвались ло кормухи?
Клаустро    08.12.2019, 10:41
Оценка:  +1
Клаустро
Два дня будут подбирать удобный карман))
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