Трагический пожар в Одессе: Опознан еще один погибший студент

Пользователи сети высказывают свои соболезнования матери погибшего .

Парню было всего 16 лет скриншот

В Одессе опознана еще одна жертва, обнаруженная под завалом в горевшем колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса – 16-летний студент Кирилл Трофимчук.

Об этом сообщила в социальных сетях мать погибшего Алена Трофимчук.

“Прошу молитв о упокоении раба божьего Кирилла. Спи спокойно сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно“, - написала она.

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В то же время мать отмечает, что тело находиться на ДНК-экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели. Как сообщают друзья этой потерпевшей семьи, Кирилл Трофимчук – второй ребенок, которого она потеряла за последние несколько лет – старший сын Илья умер от онкологической болезни, также в 16-летнем возрасте.

Ранее Илья, старший брат погибшего Кирилла, также умер в 16-летнем возрасте скриншот

Местное издание “Думская“ сообщает, что в день пожара Кирилл позвонил матери, сказал, что задыхается от дыма и попрощался.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 8 декабря, под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела.

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