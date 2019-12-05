"До последнего выводила студентов": На пожаре в Одессе погибла преподаватель

Одесситка преподавала высшую математику и информатику.

Второй погибшей в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась 43-летняя Анна Бортюк.

Об этом сообщает местное издание “Взгляд из Одессы“.

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Одесситка была преподавателем высшей математики и информатики.

“Как написали очевидцы, Анна Леонидовна до последнего выводила детей из пылающего огнем и задымленного здания. Когда она в очередной раз зашла за детьми, то больше не вышла“, - отмечают журналисты.

Тело педагога спасатели обнаружили в районе второго этажа.

Как сообщалось 5 декабря, министр образования и науки Украины Анна Новосад дала комментарий относительно трагедии в результате пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

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Министр также сообщила, что: “Раньше я писала, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. В результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась“.

По данным на утро 5 декабря, единственной погибшей была — студентка Ксения Бабенко.



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