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"До последнего выводила студентов": На пожаре в Одессе погибла преподаватель

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Одесситка преподавала высшую математику и информатику.
В Пожаре погибла 43-летняя Анна Бортюк
В Пожаре погибла 43-летняя Анна Бортюк
Facebook/Анна Бортюк

Второй погибшей в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась 43-летняя Анна Бортюк.

Об этом сообщает местное издание “Взгляд из Одессы“.

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Одесситка была преподавателем высшей математики и информатики. 

“Как написали очевидцы, Анна Леонидовна до последнего выводила детей из пылающего огнем и задымленного здания. Когда она в очередной раз зашла за детьми, то больше не вышла“, - отмечают журналисты.

Тело педагога спасатели обнаружили в районе второго этажа.

Как сообщалось 5 декабря, министр образования и науки Украины Анна Новосад дала комментарий относительно трагедии в результате пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

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Министр также сообщила, что: “Раньше я писала, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. В результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась“.

По данным на утро 5 декабря, единственной погибшей была — студентка Ксения Бабенко.
 

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Теги: Одесса, колледж, пожар, ВУЗ
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