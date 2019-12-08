На Азове поймали браконьеров с рыбой на более чем 1 млн грн

Нарушители ловили краснокнижную рыбу.

Пограничники дважды за сутки в акватории Азовского моря изъяли браконьерские сетки с осетрами и севрюгой, чем предотвратили нанесение убытков государству на сумму свыше 1,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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"Во время патрулирования на катере акватории Азовского моря возле города Бердянск совместная группа обнаружила 23 сетки, общая длина который 1150 метров. С сетей освободили и выпустили в море 18 осетров и 3 севрюги, чем предотвратили нанесения убытков государству на сумму свыше 1 миллион гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее в акватории возле населенного пункта Стрелковое Херсонской области общий патруль пограничников и рибохоронны обнаружил в Азовском море 400 метров сетей. Из них освободили и выпустили 5 рыбин осетровых пород, чем предотвратили нанесение ущерба государству на сумму 225 тысяч гривен.

Как сообщалось 3 декабря, на Волыни браконьеры прямо в вольере расстреляли 7 ланей.

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