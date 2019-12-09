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Митингующие ночевали в палатках под Офисом президента

Комментариев: 2
Участники акции Варта на Банковой ночевали в палатках, разбитых перед зданием Офиса президента. Сейчас к ОПУ приходят новые люди.
Участники акции соберутся в понедельник 19:00 на вече и будут ждать результатов встречи
Участники акции соберутся в понедельник 19:00 на вече и будут ждать результатов встречи
Скриншот видео

Акция Варта на Банковой продолжается под Офисом президента. Часть пришедших на акцию в воскресенье вечером ночевали в палатках, разбитых перед зданием ОПУ, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 9 декабря.

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Утром к месту проведения акции начинают прибывать люди. Они намерены продолжать акцию до конца саммита “нормандской четверки“.

Правительственный квартал охраняют бойцы спецподразделения полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Обстановка в районе проведения акции спокойная.

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Накануне в столице на Майдане Независимости прошло вече под названием Красные линии для Зеленского. Участники акции протестовали против возможной сдачи интересов Украины на переговорах нормандской четверки в Париже.

Вечером митингующие собрались возле Офиса президента и поставили палатки. Организаторы акции заявили, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате “примет условия Путина“.

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Теги: митинг, протесты, протест, митинги, нормандская четверка, нормандская встреча, Офис президента
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Комментариев (2)
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asfd0    09.12.2019, 11:11
Оценка:  +1
asfd0
В Куеве открылся традиционный новогодний бомжатник )))))))))))
VSHIVANKA    09.12.2019, 11:02
Оценка:  0
VSHIVANKA
НЕ ВСЕХ ДЕБИЛОВ ВОЙНА ЗАБРАЛА.. ...
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