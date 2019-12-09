Митингующие ночевали в палатках под Офисом президента

Участники акции Варта на Банковой ночевали в палатках, разбитых перед зданием Офиса президента. Сейчас к ОПУ приходят новые люди.

Участники акции соберутся в понедельник 19:00 на вече и будут ждать результатов встречи Скриншот видео

Акция Варта на Банковой продолжается под Офисом президента. Часть пришедших на акцию в воскресенье вечером ночевали в палатках, разбитых перед зданием ОПУ, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 9 декабря.

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Утром к месту проведения акции начинают прибывать люди. Они намерены продолжать акцию до конца саммита “нормандской четверки“.

Правительственный квартал охраняют бойцы спецподразделения полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Обстановка в районе проведения акции спокойная.

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Накануне в столице на Майдане Независимости прошло вече под названием Красные линии для Зеленского. Участники акции протестовали против возможной сдачи интересов Украины на переговорах нормандской четверки в Париже.

Вечером митингующие собрались возле Офиса президента и поставили палатки. Организаторы акции заявили, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате “примет условия Путина“.

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