Самошкин: Шприцем накачал яйца зеленкой и пошел в толпу

Журналист рассказал, как и зачем решил сорвать выступление Петра Порошенко на Майдане.

Активист и журналист издания Правовой контроль Андрей Самошкин рассказал, как задумал и реализовал идею испортить выступление экс-президенту Петру Порошенко на Майдане. Об этом он рассказал Стране.

Самошкин рассказал, что приобрел яйца неподалеку и накачал их зеленкой.

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"Купил в магазине неподалёку (яйца - ред). В плане была зеленка. Но подобраться к сцене я не смог. Вот я просто шприцом накачал яйца зеленкой и пошёл в толпу. У меня в чеке даже стоит время покупки зеленки - 13.46. То есть я купил ее уже после начала акции. Зашёл в кафе, в туалет. И шприцем все это сделал" - отметил он.

Также Самошкин рассказал, как на его поступок отреагировали окружающие люди, а также полицейские.

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"Кто-то начал бросаться на меня. Кто-то меня наоборот защищал от них. Привезенные кидались на меня. Но вмешалась полиция. Они уже в конце пришли. Но оттеснили меня. С уважением даже. Меня это удивило. Они отвезли меня в участок на Прорезной, составили админпротокол. Скоро будет суд. Говорят, что меня оштрафуют" - подытожил он.