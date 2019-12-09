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Самошкин: Шприцем накачал яйца зеленкой и пошел в толпу

Комментариев: 5
Журналист рассказал, как и зачем решил сорвать выступление Петра Порошенко на Майдане.
Андрей Самошкин заявил, что решение бросать яйца он принял спонтанно
Андрей Самошкин заявил, что решение бросать яйца он принял спонтанно
Фейсбук

Активист и журналист издания Правовой контроль Андрей Самошкин рассказал, как задумал и реализовал идею испортить выступление экс-президенту Петру Порошенко на Майдане. Об этом он рассказал Стране. 

Самошкин рассказал, что приобрел яйца неподалеку и накачал их зеленкой. 

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"Купил в магазине неподалёку (яйца - ред). В плане была зеленка. Но подобраться к сцене я не смог. Вот я просто шприцом накачал яйца зеленкой и пошёл в толпу. У меня в чеке даже стоит время покупки зеленки - 13.46. То есть я купил ее уже после начала акции. Зашёл в кафе, в туалет. И шприцем все это сделал" - отметил он.

Также Самошкин рассказал, как на его поступок отреагировали окружающие люди, а также полицейские.

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"Кто-то начал бросаться на меня. Кто-то меня наоборот защищал от них. Привезенные кидались на меня. Но вмешалась полиция. Они уже в конце пришли. Но оттеснили меня. С уважением даже. Меня это удивило. Они отвезли меня в участок на Прорезной, составили админпротокол. Скоро будет суд. Говорят, что меня оштрафуют" - подытожил он. 

 
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Теги: петр порошенко, Андрей Самошкин
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Комментариев (6)
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Антибес    09.12.2019, 14:06
Оценка:  -1
Антибес
Лучше бы ты яйца Педрилы Сахарного через шприц бензином накачал,"заправщик"!))) ))
andy55524    09.12.2019, 13:55
Оценка:  +2
andy55524
Молодец паренёк, свинорылу, что-то потяжелей не мешало бы кинуть.
Woodbrother    09.12.2019, 13:58
Оценка:  -1
Woodbrother
Идите кинте в своег путена .
WTF2_eбy_в_рот    09.12.2019, 14:11
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
идите на хyй))))))
Woodbrother    09.12.2019, 13:32
Оценка:  -3
Woodbrother
Надо было этому гандольеру яйца отбить.
Антибес    09.12.2019, 14:09
Оценка:  0
Антибес
Бабушка Виолетта,у тебя будет такая возможность.Тебе нужно будет только со своего дивана пропуканого свои кости поднять.Ну и цыцьки свои подвязать чтобы через них не споткнуться,когда будешь бежать к нему его яйца отбивать.)))))
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