Новая украинская таможня: Гончарук рассказал о деталях новшества

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В рамках работы новой таможни до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Перед запуском новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей различных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще 5“, - отметил Гончарук.

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Как сообщалось, 8 декабря начали работу таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, и были прекращены соответствующие полномочия таможен Государственной фискальной службы.

Отмечается, что за время подготовки к старту, количество региональных таможен сократилось с 26 до 16.

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