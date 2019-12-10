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Новая украинская таможня: Гончарук рассказал о деталях новшества

Комментариев: 2
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал запуск новой таможни
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал запуск новой таможни
facebook.com/PMHoncharuk

В рамках работы новой таможни до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Перед запуском новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей различных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще 5“, - отметил Гончарук.

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Как сообщалось, 8 декабря начали работу таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, и были прекращены соответствующие полномочия таможен Государственной фискальной службы.

Отмечается, что за время подготовки к старту, количество региональных таможен сократилось с 26 до 16.

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Теги: таможня, Гончарук
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Комментариев (2)
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Кайдаш    10.12.2019, 16:59
Оценка:  0
Кайдаш
Это из-за этих поцев очереди на границе?
Л_о_л_а    10.12.2019, 16:51
Оценка:  -4
Л_о_л_а
наверное поэтому в очереди на таможню стоит по 800 дальнобоев
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