В одесском колледже спасатели продолжают разбирать завалы после пожара

Пострадало 30 человек (в больницах остается 9).

Спасатели продолжают разбирать завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате ЧП погибли 12 человек: в больнице скончались женщина и спасатель, тела остальных жертв были обнаружены позже. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1. Во внутреннем дворе установлены 733 деревянных поддона и выгружено 2 тыс 13 тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены“ - говорится в сообщении.

Всего с начала разборки завала вывезено около 1 тыс 496 м куб строительных конструкций

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“На месте ЧП осуществлен разбор конструкции верхней части здания, а экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, установлен автокран FAUN (с длиной стрелы 65 м)“ - подытожили в ГСЧС.

Напомним, сегодня стало известно, что полиция отрабатывает три версии причин смертельного пожара в одесском колледже.

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