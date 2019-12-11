Милованов хочет зарплату такую же, как и у других министров

Министр выложил скрины выписки из собственного счета.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о том, что его заработная плата должна равняться выплатам других министров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото 93 тыс 122 грн в целом, что составляет 31 041 грн в месяц“ - так министр объяснил недавний скандал с премиями.

В качестве доказательств министр опубликовал соответствующие скрины.

Тимофей Милованов / Facebook

Тимофей Милованов / Facebook

Тимофей Милованов / Facebook

Также Милованов очертил свои позиции в вопросе заработной платы.

Я хочу получать такую же зарплату как и все другие министры. Не больше и не меньше - подчеркнул министр

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“Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился работать“ - подытожил Милованов.

Ранее Милованов сознался, что употреблял наркотики. Министр экономики Тимофей Милованов признался, что употреблял наркотики во время обучения в США.

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