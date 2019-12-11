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К следующей нормандской встрече подготовят проект изменений к "Минску"

Комментариев: 4
Изменения к "Минским договоренностям" помогут сделать их выполнимыми.
Алексей Резников
Алексей Резников
Фейсбук Алексея Резникова

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины подготовит изменения к Минским соглашениям к следующей “нормандской встрече“, запланированной на март 2020 года. Об этом в интервью Hromadske рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта, — рассказал Резников.

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Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы “они сработали“.

Подготовленную редакцию сделок потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, Меркель поддержала пересмотр минских соглашений. Канцлер Германии приветствует предложения президента Украины по изменению минских договоренностей.

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Теги: Минск, нормандский формат, Минские соглашения
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Комментариев (4)
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Григорич    11.12.2019, 20:14
Оценка:  +2
Григорич
для того что бы минские соглашения стали выполнимы, нужно просто хорошенько дать по морде рагулью...
Антибес    11.12.2019, 20:08
Оценка:  +1
Антибес
Все изменения должны быть согласованы и одобрены единогласно всеми сторонами.В противном случае это всё попытки перелить из пустого в порожнее.)))))
Л_о_л_а    11.12.2019, 19:59
Оценка:  +2
Л_о_л_а
представитель Украины может втирать кастрюлям все, что угодно. Минские соглашения ратифицированы СБ ООН.
VSHIVANKA    11.12.2019, 19:49
Оценка:  +4
VSHIVANKA
А ЕСЛИ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ БУДЕТ ПРОТИВ ?
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