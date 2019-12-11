К следующей нормандской встрече подготовят проект изменений к "Минску"

Изменения к "Минским договоренностям" помогут сделать их выполнимыми.

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины подготовит изменения к Минским соглашениям к следующей “нормандской встрече“, запланированной на март 2020 года. Об этом в интервью Hromadske рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта, — рассказал Резников.

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Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы “они сработали“.

Подготовленную редакцию сделок потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, Меркель поддержала пересмотр минских соглашений. Канцлер Германии приветствует предложения президента Украины по изменению минских договоренностей.

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