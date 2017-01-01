Под Днепром в магазине избили двух целующихся мужчин

Мужчины целовались в помещении магазина.

В городе Новомосковск Днепропетровской области посетители одного из мини-маркетов избили двух мужчин, которые целовались в помещении.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Dnepr_Black.

Момент инцидента зафиксировали камеры внутреннего наблюдения, установлены в супермаркете.

Судя по кадрам видеоролика, посетители, которые увидели поцелуй двух мужчин, что-то сказали им. В ответ, один из них показал оппонентам неприличный жест. Вслед за этим посетители набросились на пару и стали их избивать. После удара в лицо, один из пострадавших потерял сознание.

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Напомним, в Запорожье вору устроили самосуд. В Хортицком районе Запорожья горожане наказали мужчину, который обворовывал пенсионерок.

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