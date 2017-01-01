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Пьяная женщина пыталась угнать авто в Одессе

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Копы успели ее задержать.
Женщина разбила окно
Женщина разбила окно
facebook.com/odesapolice/

В Одессе на улице Атамана Головатого женщина в состоянии алкогольного опьянения пыталась угнать чужой автомобиль. 

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Сообщается, что нарушительница разбила стекло транспортного средства и проникла в его салон. Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили женщину в салоне автомобиля.

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В ходе беседы она рассказала, что разбила стекло кирпичом, так как хотела сесть за руль любого авто и покататься по улицам города.

Нарушительницу порядка задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, в Николаеве военный пытался угнать чужое авто с женой. Злоумышленник заскочил в машину, в салоне которой, уже сидела жена владельца и начал уезжать.

 

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Теги: полиция, Одесса, пьяная женщина
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