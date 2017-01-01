Пьяная женщина пыталась угнать авто в Одессе
В Одессе на улице Атамана Головатого женщина в состоянии алкогольного опьянения пыталась угнать чужой автомобиль.
Читай также: В Николаеве военный пытался угнать чужое авто с женой
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
Сообщается, что нарушительница разбила стекло транспортного средства и проникла в его салон. Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили женщину в салоне автомобиля.
Читай также: На Волыни задержали банду автоугонщиков
В ходе беседы она рассказала, что разбила стекло кирпичом, так как хотела сесть за руль любого авто и покататься по улицам города.
Нарушительницу порядка задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела.
Напомним, в Николаеве военный пытался угнать чужое авто с женой. Злоумышленник заскочил в машину, в салоне которой, уже сидела жена владельца и начал уезжать.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram